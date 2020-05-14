شوقي علام: يجوز أداء تكبيرات العيد في البيوت

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الاختلاف بين العلماء في مواضع الاختلاف رحمة بالأمة، ويعطي مرونة وسعة وحصيرة واسعة يجلس عليها الجميع ويتشاركون في سبيل تكامل بناء المجتمع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد"، أن قضية الرحمة المتمثلة في الاختلاف مسيطرة على الأذهان جميعًا، متابعًا: "ما دمنا نحسن إدارة هذا الاختلاف بشكل ذكي ورشيد وحضاري فإنه سيثمر عن عطاء وبناء وحضارة، ولكن إذا كان العكس سنكون أمام أزمة".

وتابع: "ألحظ في بعض المناطق أننا يمكن أن نحدث أزمة بسبب الخلاف الفقهي، لأننا لم نستمثر الخلاف فيما قُصد له، فمثلًا في شهر رمضان في تكبيرات العيد، إذا لم يقدر الله أن تكون هناك صلاة عيد هذا العيد، فيمكن أن نكبر في بيوتنا فرادى وداخل الأسرة، كما كنا نكبر في المساجد".