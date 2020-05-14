"تموين الإسكندرية" تستعد لعيد الفطر بتشكيل غرفة عمليات

قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، إن مديرية التموين و التجارة الداخلية استعدت لاستقبال عيد الفطر من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة ترأس غرف عمليات فرعية بكل ادارة تموينية لمتابعة الاستعدادات.

وأوضح أنه تم توفير جميع السلع الغذائية من خلال منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية بتوفير كميات من الدقيق و السمن و السكر والأرز و أنواع عديدة من الزيوت وأنواع عديدة من المكرونات والجبن والمنظفات والمطهرات وكميات من اللحوم و الدواجن والأسماك وكذلك طرح كعك العيد و البسكويت وبأسعار تنافسية وبجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق.

وأكد أنه تم طرح لحوم سوداني بسعر ٨٥ جنيها للكيلو جرام ولحوم برازيلي بسعر ١٠٠ جنيه للكيلو ودواجن برازيلي مجمدة سيرا ١٢٠٠ جرام بسعر ٤٤.٥٠ حنيها ودواجن برازيلي كونفريكس ١٣٠٠ جرام بسعر ٤٨.٢٥ جنيه و زبده فيرن بسعر ٣٦.٢٥ جنيه وزبدة نيوزلاندي بسعر ١١١ جنيها ودقيق معبأ عبوات ٢ كجم بسعر ١٣.٥٠ جنيه.

وأشار إلى أنه تم طرح أنواع من الأسماك سردين بـ١٦ جنيه و ماكريل بـ٢٦ جنيها وهورس بـ٢٦ جنيها وفيليه بـ٣٥ جنيها كما تتوافر بالمجمعات جميع أنواع الخضار المجمد من الماركات المميزة بالأسواق.

ونوه أن صرف نقاط الخبز سيستمر إلى نهاية الشهر كما تم مد مدة عمل المجمعات الاستهلاكية من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة العاشرة مساء يوميا تسهيلاً و تيسيرًا على المواطنين كما تقدم شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية خدمة خليك فى البيت و توصيل الطلبات الى المنازل من خلال بعض الفروع.

وأكد أنه سيتم متابعة اىمخابز البلدية لاستمرار انتاج رغيف الخبز المدعم أثناء اجازة العيد و صرف المطاحن حصة الدقيق 3 أيام مقدما للمخابز لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

ولفت إلى أنه المديرية تكثف الحملات التموينية الرقابية على الأسواق وأنشطة القطاع التموينى مثل مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات وتوافر السولار و البنزين بأنواعه وكذلك اعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية بالأسواق والتأكد من مدد صلاحيتها.

وشدد المحاسب محمد سعد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة الاسواق والانشطة التموينية وتوافر جميع السلع المواطنين والتحرك السريع نحو حل أى شكوى تواجه المواطنين.