رحاب الجمل لـ"الوطن": كرهت "عبير" منذ قرأت الدور للمرة الأولى

كشفت الفنانة رحاب الجمل، أنها كانت تتوقع منذ قبولها لدور "عبير" في مسلسل "البرنس" كره الناس للشخصية.

وقالت رحاب، في تصريحات لـ"الوطن": "منذ قراءتي للدور وكمية الشر الموجودة داخل شخصية عبير كرهتها جدا، وتوقعت بالفعل كره الجمهور لها".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.