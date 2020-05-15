رحاب الجمل عن مشهد "العلقة" في البرنس: محمد رمضان ضربني "3 أقلام"

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن الفنان محمد رمضان ضربها على وجهها 3 مرات وليس مرتين فقط مثلما ظهر في أحد مشاهد مسلسل البرنس، حيث ظهر في هذا المشهد وهو يضربها بقدمه "شلوت".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "اكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامية خلود زهران: "في قلم اتشال من المونتاج، وده كان بجد، كنا بنضرب بشكل تمثيلي شوية، لكن محمد سامي قالنا انتو بتستقلوا بعقول الناس، لازم تبقوا حقيقة، انسوا الكاميرات، انتو الشخصيات دي بجد يا إما مش هتوصلوا للناس، وزعل بجد".

وتابعت: "محمد رمضان أيقونة النجاح، هو أخويا الصغير سنًا والكبير فنًا، وأنا من معجبيه، بدأنا مع بعض المشوار، وببقى مبسوطة لما بشتغل معاه، هو إنسان جميل ومهذب وبار بأهله".

وحول مشاهد الضرب بينهما، التي تكررت في أكثر من عمل فني جمعهما، قالت إنها ضربته بالفأس في فيلم "احكي يا شهرزاد"، حيث تسببت في جرح رأسه.