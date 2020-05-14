الزراعة توافق على إقامة مركز شباب بمساحة 7200 متر مربع بكفر الدوار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مركز شباب على مساحة ۷۲۰۰ م۲ ملك الوحدة المحلية أرض أملاك دولة الواقعة بحوض الملاحة الشرقي نمره / 5 قسم ثاني وثلاثون زمام جمعية الأمراء، بناحية عزبة جلال، مركز كفر الدوار.

قائلا إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983م، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016م.

وأضاف، ذلك طبقا للحدود الموضحة بمعاينة الإدارة الزراعية بكفر الدوار ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بعد استفتاء المستندات وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهه الطالبة طبقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.