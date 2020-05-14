يوميات كورونا.. الوباء لا يزال ينتشر عالميا والوفيات تقترب من 300 ألف

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4,387,438، فيما وصل إجمالي الوفيات 298,392، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي نشر في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والصين، فيما تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.43 مليون إصابة إلى جانب نحو 85 ألف وفاة.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون في معهد "نيو لانجون هيلث" في جامعة نيويورك، أن اختباراً سريعاً لكورونا المستجد صنعته مختبرات "أبوت" ويروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويستخدم لفحص مسؤولي البيت الأبيض، أعطت نتائج سلبية خاطئة في نصف الحالات تقريباً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وفي فرنسا، يعمل معهد باستور الفرنسي على 3 مشروعات لتطوير لقاح ضد وباء كوفيد-19، ترتكز النسخة الأكثر تقدما منها على لقاح معدل ضد الحصبة، يتوقع أن تظهر أولى نتائجه في أكتوبر المقبل.

رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بالوباء حاليا منخفض نسبيا

وسمحت وزارة الصحة البوليفية باستخدام عقار يسمى "إيفرميكتين" مضاد للطفيليات ويستخدم عادة في الطب البيطري، لمعالجة المصابين بكورونا المستجد.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إن لقاح كورونا المستجد قد يكون جاهزا خلال عام في أفضل السيناريوهات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية".

وقال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية إن بلاده بدأت استخدام عقار "ريمديسيفير" من إنتاج شركة جيلياد ساينسز الأمريكية في علاج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة لمرض كوفيد-19.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في تسجيل لقاح مركز "فيكتور" (المركز الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية)، ضد كورونا في شهر سبتمبر المقبل

بدورها، قالت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إن الوباء كشف عن عدم استعداد أكثر البلدان غنى وقوة للتعامل مع مثل "كوفيد 19".

وتوقعت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة مع استمرار تهديد كورونا المستجد بتقلص الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 3.2% ، وخسائر إجمالية تبلغ 8.5 تريليون دولار.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "خيبة أمله البالغة" في الصين على خلفية جائحة كورونا المستجد، التي نشبت في حين توصلت الدولتان إلى اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

تسجيل 9974 إصابة جديدة بكورونا في روسيا.. وارتفاع عدد الوفيات إلى 2305

وأعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 9974 إصابة جديدة بكورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية منذ 2 مايو الجاري مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة، وقال المركز الروسي لإدارة أزمة الوباء إن 93 شخصا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.

إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين 82929

وسجلت الصين، أمس الأربعاء، 3 حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد. ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين حالياً 82929، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

أوروبيا، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في البلاد ارتفع 933 ليصل إلى 172239، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع 89 ليصل إلى 7723 حالة وفاة، فيما قال وزير الخارجية الألماني هورست زيهوفر، إنه لا يستبعد سحب إجراءات التخفيف على الحدود في حال عودة الإصابات بكورونا المستجد.

وفي إسبانيا، ذكرت وزارة الصحة، أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بكورونا المستجد تجاوز 200 اليوم وذلك للمرة الأولى منذ 8 مايو الجاري، وقالت في بيان، إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 27321 اليوم من 27104 بعد وفاة 217 مصابا خلال الليل، مشيرة إلى أنه زاد إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 229540.

وسجلت الولايات المتحدة، 1813 وفاة بكورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، وقال مركز جامعة جونز هوبكنز الأمريكي في إحصائية، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 84059 وفاة حتى ليلة أمس الأربعاء، فيما بلغ عدد الإصابات مليونا و389 الفا و935 حالة مؤكدة. وأعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو المقبل بعد أن كان مقرراً انتهاء الحظر، غدا الجمعة، أثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بكورونا المستجد.

وفي قارة أمريكا الجنوبية، أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن السلطات سجلت أمس الأربعاء عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بكورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385، وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل إلى 188974 إصابة لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررا بالوباء. وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب الوباء، أمس الأربعاء ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149 حالة وفاة.

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أقل عدد إصابات منذ أكثر من ستة أسابيع

وسجلت مقاطعة أونتاريو الكندية أقل عدد من الحالات الجديدة لكورونا المستجد منذ أكثر من ستة أسابيع، حيث يستعد رئيس الوزراء في المقاطعة، دوج فورد، للإعلان عن مزيد من التفاصيل حول خطة إعادة تشغيل اقتصاد المقاطعة.

وذكرت وزارة الصحة إنه تم تأكيد 258 حالة إصابة بالوباء أمس الأربعاء، وهو أقل عدد منذ أن تم الإبلاغ عن 211 حالة في 29 مارس الماضي كما أعلن مسؤولو الصحة عن 33 حالة وفاة في المقاطعة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1798 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إسرائيل إلى 264 وفاة

وسجلت إسرائيل، وفاتين و9 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 264 وفاة و 16548إصابة. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، عن وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي قولها، إن من بين الإصابات يوجد 61 إصابة خطيرة منها 52 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى شفاء 12232 حالة.

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا.. والخارجية: حالة وفاة جديدة بالوباء في صفوف الجالية في السويد

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا المستجد في فلسطين، فيما سجلت 5 حالة شفاء في مدينة القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الكيلة، في بيان صحفي، أن حصيلة الإصابات تستقر عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد في صفوف الجاية في السويد لترتفع عدد حالات الوفاة بين أبناء الجالية في مختلف دول العالم إلى 78.

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في لبنان إلى 886 حالة

وسجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 157 إصابة جديدة بكورونا المستجد و9 حالات وفاة، ليرتفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 1818 حالة، متضمنة 90 حالة وفاة، فيما قالت وزارة الخارجية السودانية، إن بعثة السودان الدائمة في جنيف خاطبت منظمة الهجرة الدولية لبحث سبل دعم المنظمه لجهود الحكومة في إنهاء معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا".

وفي لبنان، اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد، الى 886 حالة بعد تسجيل ثماني حالات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وقالت في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة بالوباء خلال ال24 ساعة الماضية وبذلك يستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 236 حالة شفاء.

إفريقيا، أعاد متظاهرون أمس، فتح مساجد مغلقة منذ مارس الماضي في غينيا لمحاولة منع انتشار وباء كوفيد-19، بالقوة لكن من دون استخدام القوة، فيما قالت تقارير إعلامية في بوروندي، إن السلطات أبلغت ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد والتر كازادي مولومبو بأنه شخص غير مرغوب فيه ويجب عليه مغادرة البلاد قبل 15 مايو الجاري، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن السلطات قررت أيضا طرد ثلاثة خبراء آخرين من منظمة الصحة العالمية من أراضي بوروندي، وذلك دون الإشارة إلى أسباب أو تفاصيل.