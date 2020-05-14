موسكو تطلق برنامج فحوص مجانية سريعة للكشف عن كورونا

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، عن بدء إجراء فحوص جماعية مجانية لدى سكان المدينة لكشف الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 15 مايو.

وقال سوبيانين، في بيان أصدره اليوم، على موقعه الإلكتروني: "من أجل إجراء الفحوص، جهزت حكومة موسكو مختبرات أوتوماتيكية لتحليل الدم لكشف الأجسام المضادة لفيروس كورونا عبر تقنية المقايسة الامتصاصية المناعية للإنزيم المرتبط"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف سوبيانين أن قدرة نظام الفحوصات في المدينة ستصل حتى أواخر مايو إلى 200 ألف تحليل في غضون اليوم الواحد.وتابع عمدة موسكو: "هذا الأمر سيمكننا من بدء تطبيق برنامج الفحوص الجماعية المجانية اعتبارا من يوم 15 مايو 2020".

وذكر أن معطيات الفحوص التي سيتم إجراؤها لدى سكان موسكو ستمثل أساسا لتقدير إمكانية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن سلطات المدينة ستضع آلية خاصة لنشر نتائج التحاليل بشكل سريع.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لوباء فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت في المدينة 130716 إصابة مؤكدة بالمرض بينها 1290 وفاة و23327 حالة شفاء.