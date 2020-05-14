رامز يسخر من بوسي: خلعت من مصر عشان عندها كام قضية

وقعت المطربة الشعبية بوسي، ضحية حلقة اليوم، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وسخر رامز من بوسي، خلال تقديمه لها، قائلا: "أقصى أنواع العذاب إنك تبعد عن بلدك أو تتغرب خصوصًا لما تكون الغربة مش باختيارك، زي المناضل أحمد عرابي، نُفي عشان وقف قصاد الإنجليز، ولكن بوسي خلعت من مصر عشان عندها كام قضية في محكمة الأسرة، قضايا سب وقذف ونفقة وحضانة وضرب أفضى إلى الموت".

كما تهكم رامز، من المشاكل بين بوسي وطليقها قائلًا: "هو انتوا إيه يا جماعة، كنتو متجوزين ولا بتلعبوا بوكس، الجواز تراحم مش تلاحم، سكينة مش رفع سكينة".

وتابع: "على فكرة يا جماعة لازم تفهموا إن اللي بعمله معاها ده خير، بحاول أنقذها من تأبيدة، لأني واثق إن خصمها في المحاكم بعد ما يشوف اللي هيحصلها النهاردة قلبه هيرق وهتصعب عليه، وبدل ما يكمل في القضايا هيقول كفاية، وهيبكي عليها".

وأردف: "بوسي آه يا دنيا اللي الدنيا لعبت بيها في ثانية، بداية القصة بنت بسيطة جاية من الشرقية لقت صوتها حلو قالت أغنيلي كام أغنية، نزلت مصر عرفت طريق الشهرة والنجومية، وفي يوم وليلة لقت نفسها في 100 أزمة ومليون قضية، شيكات، كمبيالات، ترقب وصول ومشاكل أسرية".