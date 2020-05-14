الأسبوع المقبل.. البرلمان يصوت نهائيا على عقوبات عدم ارتداء الكمامة

يعود مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، للانعقاد من جديد، الأحد المٌقبل، للانتهاء من عدد من التشريعات المٌهمة الموجودة على أجندته، ومنها التصويت النهائي علي تعديلات قانون الأمراض المعدية.

ومن جانبه، قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشوؤن الصحية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الأمراض المعدية يشدد العقوبات الخاصة بعدم ارتداء الكمامات، وذلك في حال صدور قرار من وزيرة الصحة بالإلتزام بها خارج المنزل، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تصل عقوبة المخالفة إلى غارمة 5 آلاف جنيه.

وأضاف "العماري"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المرحلة المٌقبلة تتطلب مزيدًا من الإجراءات الاحترازية، وهذا التشريع سيدعم الدولة في هذا الأمر، لحين عبور هذه الأزمة بسلام وتعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى.