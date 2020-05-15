نجوم خلف الكاميرا.. هشام خرما: مزجت الموسيقى الإلكترونية بالطابع الشرقى فى "النهاية".. وفخور بالعمل مع "الشريف"

أعرب الموسيقار هشام خرما عن سعادته بسبب مشاركته فى وضع الموسيقى التصويرية لتترات ومشاهد مسلسل النهاية، الذى يُعرض خلال شهر رمضان الحالى، ويقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف.

تحدّث «خرما» لـ«الوطن» عن كواليس مشاركته فى العمل، قائلاً: «فخور بأن أول أعمالى فى الدراما المصرية والعربية مع الفنان يوسف الشريف، الذى دوماً ما أتابع أعماله».

وأضاف «خرما»: «بدأت العمل على وضع موسيقى المسلسل منذ نهاية شهر يناير الماضى، من خلال ورشة عمل مغلقة مع نفسى، بعدما جلست مع المخرج ياسر سامى مرتين، الأولى كانت مع بداية تولى سامى مسئولية إخراج المسلسل، والثانية كانت جلسة مكثفة معه ليشرح لى فيها رؤيته وما يريد صنعه، واستمرت الجلسات بعد ذلك بشكل متتالٍ إلى أن انتهيت منها قبل عرض المسلسل بأيام».

واستكمل «خرما»: «حرصت على حضور تصوير الكثير من المشاهد، ومتابعة أعمال المونتاج والجرافيكس لكى أخلق بداخلى الصورة المتكاملة للعمل، وتلك التيمة هى التى سأسير عليها فى تأليف الموسيقى». وتابع: «أحببت أن تلعب الموسيقى الإلكترونية دوراً كبيراً فى موسيقى المسلسل، لتساعد فى التعبير عن أحداثه، وما به من تفاصيل كثيرة، وراعيت أثناء استخدامها أن تكون ممزوجة بطابع شرقى للمحافظة على هوية العمل».

مسلسل «النهاية» فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وسارة عادل.