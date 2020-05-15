أحمد وفيق عن شخصية "مؤنس" بـ النهاية: خيالية وفرصة لأي ممثل

يشارك الفنان أحمد وفيق في موسم دراما رمضان الحالي بعملين حققا نسبة مشاهدة عالية هما النهاية والاختيار. وقدم "وفيق" خلال أحداث مسلسل النهاية شخصية "مؤنس" والذي تعلق به الجمهور بشكل كبير.

وعن استعداده لتقديم تلك الشخصية قال الفنان أحمد وفيق إن بداية الاستعداد لشخصية "مؤنس" جاءت عقب ترشيح المخرج ياسر سامي له للمشاركة في مسلسل النهاية، موضحًا أنه أبدى موافقة مبدئية قبل أن يجلس مع المخرج ياسر سامي ليطمئن بخروج المسلسل بشكل جيد، حيث إنه يعتبر تجربة جديدة أقنعته بالمشاركة نظرا لنوعية الدور الذي يقدمه وفكرة المسلسل التي لم تقدم من قبل بشكل عام.

وأوضح "وفيق" لـ"الوطن" أن شخصية "مؤنس" لديها العديد من المفاتيح للدخول إليها فهو شخصية خيالية وتلك فرصة كبيرة للممثل الذي يؤديها حيث تكن كل الطرق مفتوحة أمامه للأداء بشكل مختلف، حيث إنها خيالية ولا تمتلك تاريخ أو تفاصيل مسبقة، فـ"مؤنس" ليس رجل أمن بقدر ما هو رجل نظام وقانون وهناك تحول يحدث في شخصيته مع تطور أحداث المسلسل نفسه، وبالتنسيق مع المخرج وإعتمادا على السيناريو المكتوب توصلنا لشخصية مؤنس بكافة تفاصيلها الحركية والأداء والملابس.

يذكر أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مره أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.