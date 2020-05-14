نائب يطالب بتقنين سلاسل الصيدليات: 40 فرعا كحد أقصى

تقدم النائب محمد فؤاد، بمشروع قانون، لتقنين وضع سلاسل الصيدليات، وذلك بعد الأزمات الشديدة التي حدثت بينها وبين نقابة الصيادلة خلال الفترة الماضية، ووصلت لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض أصحابها.

وقال النائب محمد فؤاد، مٌقدم مشروع القانون، إنه تقدم بهذا التشريع لتقنين وضع سلاسل الصيدليات، خصوصًا بعد أن ثبت أهميتها ودورها المحوري في مجال الصيدلة داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن لدى هذه السلاسل قدرات مالية قادرة على تقديم نوعيات خاصة جدًا من الخدمات العلاجية مثل "التعاقدات التأمينية" .

وأضاف النائب في تصريحات لـ"الوطن": إن مشروع القانون الجديد يسمح للصيدلي بإنشاء فروع للصيدلية لا يتجاوز عددها 40 فرعًا، بحيث تكون تلك الفروع تحت شكل قانوني يتمثل في شركة نشاطها إدارة فروع صيدلية، وذلك بموافقة من النقابة الفرعية للصيادلة محل فتح الفرع، ووفقا للائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الصحة.