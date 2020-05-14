إدوراد: غيرت طائفتي للأرثوذوكسية عشان مراتي.. وابني شماس في الكنيسة

كشف الفنان إدوارد عن تغيير طائفته من الكاثوليكية للأرثوزوكسية، وذلك من أجل الزواج من زوجته.

وقال إدوارد خلال لقائه مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه من المستحيل أن يغير مبادئه، مشيرًا إلى أن ما حدث هو أنه أحب زوجته ووجدها ملتصقة بالكنيسة والصلاة، وأنه غيّر طائفته من أجل الزواج منها.

وتابع: "لإني بحب مراتي، وكنت عايز اتجوزها، وشفت قد إيه ملتصقة بالكنيسة والصلاة"، مشيرًا إلى أنه اقترب بالفعل من الطائفة وسعيد لاعتناقه إياها، وقال إنه يذهب لحضور الساعة الأخيرة من القداس، بينما تحرص أسرته على حضور القداس من البداية.

واستطرد: "ابني شماس في الكنسية، وبيخدم مع القسيس، وبيدرس هندسة كمبيوتر، وبيحب الفن وعنده اتجاهات تانية"، مضيفًا: "طول عمري سايبها على ربنا، ومبخططش لحياتي، ومبشلش ولا مليم، وكان نفسي أمثل وبعدين غنيت".