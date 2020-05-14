إدورد: ندمان إني شاركت في "أحاسيس" لانه قلل مني.. وعيطت بسبب حريم كريم

تحدث الفنان إدوارد عن الأعمال التي ندم على تقديمها خلال مسيرته الفنية.

وقال إدوارد خلال لقائه مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه نادم على مشاركته في فيلم "أحاسيس"، مضيفًا، "ياريتني ما عملت أحاسيس، وعمري ما اتكلمت عليه، ومرضتش اتكلم مع صحفيين في الفيلم".

وأشار إلى أن سبب مشاركته في فيلم "أحاسيس" هو المنتج هاني جرجس فوزي، وأنه وافق عليه بسبب وقوف المنتج بجواره ومنحه دور في فيلم "بحب السيما".

وأوضح إدورد أن سبب ندمه على فيلم "أحاسيس" هو أن أغلب جمهوره في هذه الفترة كان من الأطفال، ولم يكون الدور مناسب لهم: "أنا مش بحب اتكلم عليه وقلل مني لأن جمهوري الأغلب كان كله اطفال".

وكشف إدوارد عن بكائه بسبب فيلم "حريم كريم"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق معه على أداء دور "ابن خالة" البطل مصطفى قمر، ولكنه حينما ذهب للتصوير وجد الدور يقدمه الفنان الراحل طلعت زكريا، وأنه أصبح له دور أقل مساحة، لكن رغم ذلك "الدور علم مع الناس".