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أجهزة الأمن تكشف حقيقة الاعتداء على أهالي قرية بالدقهلية

كتب:

محمد بركات
08:41 م | الخميس 14 مايو 2020
صورة _ لمبنى مديرية أمن الدقهلية

صورة _ لمبنى مديرية أمن الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استغاثة لأهالي قرية ميت طريف بمركز دكرنس بالدقهلية، زعموا خلاله تعرضهم للسب والقذف من قِبل بعض رجال الشرطة لصالح أحد ضباط الشرطة بالمعاش وأشقائه بقرية ديرب الخضر بمركز بني عبيد.

وتبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الأمر ترجع لصدور قرار من قطاع كهرباء شمال الدلتا، بتمكين هندسة كهرباء بنى عبيد من إجراء أعمال توصيل التيار الكهربائى لآلة الري الخاص بأراضى بعض أهالى قرية ديرب الخضر، لكن أهالي قرية "ميت طريف" اعترضوا لتخوفهم من انخفاض الجهد الموصل لقريتهم، وبتاريخ 12 مايو الجاري تم تأمين تنفيذ القرار دون حدوث ثمة تداعيات.