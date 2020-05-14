محافظ الوادي الجديد يصدر قرارا يسمح بإصدار تراخيص البناء للمباني الجديدة

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، قراراً بالسماح باستخراج تراخيص البناء للمباني الجديدة بمدن وقري المحافظة، وذلك بناء على الكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.

وقال المحافظ، إن القرار يتضمن حصر كافة مواقف السيارات "الجراجات" المبنية أسفل العقارات، والتي جرى إغلاقها بمعرفة السكان أو المستغلة في غير الغرض المخصص، وكذلك تولي الوحدات المحلية تحديد أماكن لإنشاء أماكن انتظار للسيارات بشوارع المدن لتحقيق السيولة المرورية ومنح الازدحام بالشوارع.