جومانا مراد لـ"الوطن": كورونا منعني من استكمال دوري في "سكر زيادة"

كشفت النجمة السورية جومانا مراد، عن عدم تمكنها من استكمال تصوير دورها كضيفة شرف في مسلسل "سكر زيادة" بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد قرار وقف حركة الطيران في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت جومانا، لـ"الوطن"، إنها سعدت بمشاركتها في هذا المسلسل، بحكم صداقتها بالنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، فضلاً عن تضمن الحلقة التي تظهر فيها لجانب إنساني شديد الخصوصية، بحسب قولها، مضيفة أنها كانت تتمنى استكمال تصوير مشاهدها في هذا العمل، إلا أن قرار وقف حركة الطيران بسبب "كورونا" حال دون ذلك.

ويشارك في بطولة "سكر زيادة" سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، لقاء الخميسي، آيتن عامر، ويزو، وآخرين، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.