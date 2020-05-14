استقرار في أسعار الذهب في نهاية اليوم.. وعيار 18 يسجل 642 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم، بالبورصات العالمية، والأسواق المحلية ومحلات الصاغة، وسجل عيار 18 سعر 642 جنيهًا، وهو السعر نفسه الذي سجله في تعاملات صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الخميس، والتي سجلت استقرارا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 854 و856 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 747 و749 جنيها، فيما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 640 و642 جنيها، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و992 جنيها.