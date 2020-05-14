المحافظات تضع خطط التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية

انتهت غالبية المحافظات من وضع خطط «التشغيل الآمن» للمنشآت الحكومية، تمهيداً لعودة العمل بها بكامل القوة التشغيلية، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا».

وفى الإسكندرية، أعلن المحافظ اللواء محمد الشريف، أن المحافظة انتهت من وضع خطة «التشغيل الآمن» للمنشآت الحكومية، تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، وكلف بتعميم نشر هذه الإجراءات وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية، التابعة للمحافظة، بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية، مع ضمان سلامة جميع العاملين، كما شدد على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالالتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل، وتوعد بمحاسبة ومعاقبة أى تجاوز فى عدم تطبيق تلك الإجراءات.

وأوضح المحافظ أن الخطة تشمل رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، وتعقيم كامل للمنشآت الحكومية بشكل دورى، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الخاصة بالقوة البشرية، ومنها الالتزام بقياس درجات حرارة جميع العاملين عند الدخول لمقار العمل، وتوفير مطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع أماكن العمل، وتوزيع الكمامات والقفازات الواقية على الموظفين، وإلزامهم بارتدائها، كما تتضمن الخطة التأكيد على تجنب التجمعات لعدد كبير من الأشخاص، وزيادة المسافة بين مكاتب الموظفين، مع الاهتمام بالتهوية الجيدة، وزيادة المسافة بين الموظفين والعملاء، وعزل أى موظف يشعر بأعراض تنفسية، بالإضافة إلى إجراءات احترازية خاصة بوسائل نقل الموظفين، تشمل تعقيم الأوتوبيسات والسيارات الخاصة بنقل الموظفين، وإلزام الجميع بارتداء أدوات العناية الشخصية، والتخلص منها بطريقة آمنة.

وفى الغربية، أصدر المحافظ، الدكتور طارق رحمى، قراراً يتضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، والتشديد على العاملين بجميع المصانع والبنوك والمصالح الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والمراكز التجارية وجميع الجهات التى تتعامل مع المواطنين، باستخدام الكمامات والقفازات أثناء ساعات العمل، كما تضمن القرار إبلاغ مديرية الصحة عن أى حالات اشتباه أو ظهور أعراض للمرض على أى من العاملين بتلك الجهات، وعدم التعامل مع أى مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامات فى الصالات والمحال التجارية والمحال المغلقة، مع إمكانية توفير الكمامات بتلك الأماكن على نفقة المواطنين، وشدد المحافظ على معاقبة كل من يخالف القرار بإغلاق المنشأة، وتطبيق العقوبات الواردة فى القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الشأن.

وفى الدقهلية، اشترطت الغرفة التجارية على المترددين عليها ارتداء الكمامات والقفازات الواقية، تماشياً مع توجهات التعايش مع فيروس «كورونا»، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بجميع المؤسسات الحكومية التى يتعامل معها الجمهور، وقرر مجلس إدارة الغرفة، برئاسة المهندس أحمد رعب، عدم السماح لأى شخص بدخول مقر الغرفة الرئيسى، ومركز التميز، وإدارة سوق الجملة، التابعين للغرفة، دون ارتداء أدوات العناية الشخصية، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من يوم الأحد 17 مايو الجارى.

وفى جامعة بنها، بمحافظة القليوبية، عقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسين المغربى، اجتماعاً مع المشرف العام على المدن الجامعية، الدكتور جمال سوسة، وعدد من المسئولين بالجامعة، للوقوف على آخر الاستعدادات الجارية لتجهيز المدينة الجامعية بقرية «مشتهر» لعزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوماً، قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وأسرهم، وتفقد نائب رئيس الجامعة غرف الإقامة وجميع التجهيزات، للاطمئنان على توافر جميع الاحتياجات اللازمة للبدء فى استقبال أول مجموعة من العائدين من دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع القادم.

تعافى أصغر مصابة بـ"عزل قها".. ونقل 55 مصاباً لـ"سموحة"

وعلى صعيد تطورات الأوضاع فى المستشفيات والمراكز المخصصة لعزل المصابين بفيروس «كورونا»، أعلن مستشفى قها بمحافظة القليوبية، عن شفاء أصغر طفلة مصابة بالفيروس، وتُدعى «ماسة»، تبلغ من العمر شهرين، حيث غادرت الطفلة المدينة الشبابية بسرس الليان فى محافظة المنوفية، اليوم، برفقة شقيقتها «ميرال» ووالدتهما وجدتهما، حيث سبق وتم تحويلهن إليها بعد استقرار حالاتهن، وقالت نائب مدير المستشفى، الدكتورة سعاد حتاتة، إن عدد المتعافين الذين غادروا المستشفى ارتفع إلى 167 حالة، بعد خروج 10 متعافين اليوم، بينما أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوى، أن محافظة القليوبية سجلت 20 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» أمس.

كما سجل مستشفى كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، خروج 11 حالة جديدة من المتعافين، ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الشفاء المسجلة بالمستشفى إلى 200 حالة، بالإضافة إلى خروج 10 حالات من عزل المدينة الجامعية ببنى سويف، ومغادرة 7 حالات مستشفى إسنا، بجنوب الأقصر، بعد تعافيهم تماماً من الإصابة بفيروس «كورونا»، وبعد أن جاءت نتائج تحاليلهم سلبية لمرتين متتاليتين.

مطار "مرسى علم" يستقبل 226 مصرياً من العالقين بواشنطن.. وتجهيز المدينة الجامعية بمشتهر لعزل العائدين من الخارج

ومن ناحية أخرى، استقبل مطار مرسى علم الدولى، بمحافظة البحر الأحمر، رحلة جوية قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى متنها 226 مصرياً من العالقين فى الولايات المتحدة، ضمن الجسر الجوى الذى أمر به الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق بين وزارات الخارجية والهجرة والطيران المدنى، وتم على الفور توقيع الكشف الطبى على جميع الركاب وطاقم الطائرة، ونقلهم إلى أحد الفنادق لإخضاعهم لإجراءات الحجر الصحى لفترة 14 يوماً.