إصابة شخصين اثر انهيار شرفتين لعقار قديم غرب الإسكندرية

أصيب شخصين، اليوم، إثر انهيار شرفتين لطابقين بعقار قديم مأهول بالسكان، بمنطقة شارع المكس، غرب الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، بلاغاً يفيد باختيار جزئي لعقار قديم مأهول بالسكان بمنطقة المكس غرب الاسكندرية، وإصابة شخصين تصادف مرورها أسفل العقار.

وانتقلت المهندس ابتسام الشافعى رئيس حى غرب، وقوات الحماية المدنية لمحل العقار المنهار، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المواطنين وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

وبالفحص تبين أن العقار قديم وتكون من 4 طوابق، حيث انهيار شرفة الطابق الثالث والرابع فى نهر الطريق وأسفرت عن إصابة اثنين من المارة.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ اللازم والعرض على النيابة العامة.