بالفيديو.. إرشادات للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن" في ما يلي، إرشادات للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، لتجنب الإصابة بالفيروس، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ارشادات الأشخاص المخالطين لحالات مصابة فيروس كورونا

- عدم التواجد بغرفة العزل وفي حالة ضرورة الاختلاط مع الشخص المعزول.. حافظ على مسافة 2 متر بينك وبين المريض.

- استخدام غرفة نوم وحمام منفصل لباقي أفراد الأسرة لو متاح.

- منع الزيارات تماما.

- ارتداء الكمامة في حالة الاختلاط مع الشخص المعزول ورميها في كيس مغلق بعدها.

- تغطية الفم والأنف بمنديل في حالة السعال والعطس والتخلص منه فورا بكيس مغلق.

- غسل اليدين بالمياه والصابون باستمرار لمدة 20 ثانية وتنظيفها بمطهر كحولي.

- عدم لمس العين والفم والأنف حتى لو الأيدي مغسولة.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل الأطباق والأكواب والفوط وتنظيفها بالمياه والصابون.

- تنظيف الأسطح المشتركة مثل مقابض الأبواب والهواتف وأجهزة التابلت والكمبيوتر ومقابض الحنفيات ولبس جوانتي أثناء التنظيف.

- تهوية المساحات المشتركة مثل الحمام والمطبخ بشكل جيد.

- البعد عن الاختلاط والتجمعات في الأماكن المزدحمة وتجنب النزول من المنزل قدر المستطاع.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، تسجيل 398حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تسجيل وفاة 15 حالة جديدة.

ليصبح بذلك إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تمّ شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 571 حالة وفاة.