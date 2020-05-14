مجدي أحمد علي: فيلم "أسرار بنات" قربني من مشاكل الجيل

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن فيلم "أسرار بنات" كان الأول من نوعه في الإنتاج بمساعدة إسعاد يونس، وكان عبارة عن قصة حقيقية حدثت لأحدى الفتايات اللآتي كن على علاقة بالكاتبة عزة شلبي: "حكاية حصلت لواحدة من قرايبها، واقتربت من مشاكل الجيل ده.

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TEN"، أن نجاح فيلم "مولانا" كان الأكثر تلامسًا مع الواقع والمشاهدين، وهو ما أسعده خلال إخراجه وعرضه: "أحس إني عجزت لما انفصل عن الأجيال الجديدة اللي بتشوف السينما"، موضحًا أن مثل تلك الأفلام كانت تسعى إلى إظهار المشكلات في الأسرة المصرية المتوسطة، والتي من الممكن أن تكون أقرب إلى منازلهم دون الشعور بحدوث ذلك: "لو قعدت تتصور كل حاجة بعيد عن بيتك هتلاقيها مرة واحده في قلب بيتك".

وأكد أن فيلمه "عصافير النيل" هو الأقرب إلى قلبه من الأفلام التي قام بإخراجها، بسبب اقترابه من الكاتب إبراهيم أصلان: "قريب مني في الأصل الريفي، ومبقدرش أغير جملة في الحوار"، مشيرًا إلى أن المنتج أعطاه الحرية في تغيير أزمنة الرواية وتغيير الشخصيات مع اختصار بعض الأزمنة: "كان فيه حالة من التوائم الروحي الكبير بينا".