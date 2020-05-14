وصول 4892 قطعة أثرية لمتحف شرم الشيخ الأثري

أكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، خلال زيارة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمتحف شرم الشيخ الأثري، اليوم الخميس، أن المتحف استقبل 4892 قطعة أثرية من عِدة مخازن ومناطق أثرية من مختلف أنحاء الجمهورية؛ منها مخازن كل من مارينا بالإسكندرية، ومارينا بالعلمين، وآثار الإسماعلية، وآثار بني سويف، والمخزن المتحفي بكوم أمبو وغيرها.

وأوضح الدكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، أن من أهم القطع التي يضمها العرض المتحفي بقاعة الحضارات، التابوت الداخلي والخارجي ”إيست ام خب“، زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس، والمعبودين مين وحورس بأخميم، من عصر الأسرة 21 والتي عثر عليها في خبيئة الدير البحري.

وأضاف مستشار الوزير للعرض المتحفي، أن المتحف يضم أيضًا صناديق الأواني الكانوبية، وبردية إيست إم خب، ومجموعة من أواني الطور وأدوات التجميل، ورأس الملكة حتشبسوت التي عثر عليها في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926، بالدير البحري ومجموعة تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، ومجموعة من التراث السيناوي.

أما عن القاعة الكبرى، فقال أنها تعبر عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة، واهتمامات المصري القديم بالعلم والرياضة والصناعات والحرف التي تميز بها ووجوده في أسرته وحياته العائلية، وعلاقته بالبيئة المحيطة به وكيف كان محبا للحيوانات لدرجة التقديس.

وجرى خلال جولة الوزير، عرض مجموعة الحيوانات المحنطة من ناتج حفائر البوباسطيين بسقارة، مثل القطط والجعارين، والبابون والتمساح والصقر في الشكل الحيواني والجسد الإنساني.