تموين الإسكندرية تخطى حاجز 100 ألف طن قمح خلال شهر

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عمليات توريد القمح المحلى 100 ألف طن حتى الآن، وذلك خلال شهر من بداية موسم التوريد حيث بلغ اجمالى ما تم توريده حتى اليوم 102118.826 طن.

وأضاف أنه تحقيق أرقام قياسية عن كل عام موجها الشكر إلى لجان استلام القمح برئاسة مديرية التموين من خلال قسم صيانةالحبوب برئاسة محمود عبد المعطى وفريق العمل التابع له وإشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية وإلى جميع افراد اللجان من الزراعة وهيئة سلامة للغذاء والشركات المسوقة وجمعية القبانية على قيامهم بمجهودات مضنية من خلال ظروف صعبة و غير عادية هذا العام و حرصهم الشديد على اتباع تعليمات الاحترازية الطبى خلال هذه الفترة.