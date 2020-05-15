"كارثة مش كارتة".. غضب بسبب الزحام أمام بوابة رسوم طريق السويس

موجة من الغضب سببها الزحام الذي حدث أمام "كارتة" طريق السويس الجديدة، والتي أغضبت عدد كبير من المواطنين خاصة سكان المدن الجديدة "مدينتي والرحاب والشروق".

الوطن رصدت بعض ردود الأفعال حول كارتة طريق السويس، والتي امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حساب باسم عبدالرحمن نعيم: "دي كارثة مش كارتة وأنا عندي حل، إنتم ترجعولنا طريق السويس القديم بعدد حاراته وبسفلته القديمة حتى لو قبل التوسعة الأخيرة، على الأقل ماكنش هايبقى فيه كل العطلة ووقف الحال ده أقسم بالله".

وكتب اللواء دكتور أحمد توفيق أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية: "توقيف المراكب السايره... (كورونا وكارته) ده مثل سمعته زمان ولم أفهمه عمليا إلا بعد ما تم تطبيق كارته أو كارثة طريق السويس... يعنى الدوله عملت طريق جميل وكبير حاجة كويسة، لكن إزاي تفضل حاجة كويسة!؟ لازم نشوهها ونبوظها نقوم نعمل كارتة للى ماشى على الطريق ونعملها قبل مناطق سكنية، الرحاب ومدينتى والشروق، عشان السيارات تقف طوابير، وبدل ما الطريق ماشى نوقف المراكب السايرة".

وكتب يوسف أحمد: "شلل مروري تام عند الكارتة اللى اتعملت على طريق السويس قبل مدينتى، أول يوم تشتغل النهاردة، كده أسعار الشقق في مدينتي والرحاب هتقل، دخل الدولة قايم على الكارتة والضرايب".

وعلق حساب باسم أمير: "كارتة طريق السويس هتدفع 10 جنيه وهتعدي في ساعة تحت شعار إدفع واتأخر.. دي الدنيا منفاته".

شحاتة كتب: "مبروك عليكم يا مدينتي وعلينا كلنا الكارتة أو الكارثة الجديدة في طريق السويس، دفعت 10 جنيه رايح و10 جنيه راجع في أقل من 20 دقيقة علشان بس أوّصل بنتي!".

الملاك الحزين علق: "كارتة طريق السويس ده لسكان مدينتي والشروق وبدر والعاصمة الجديدة، بعد اللي حصل اليوم في افتتاح الكارتة حاسس إنه تطبيق عملي لنكته الكوبري والضرب على القفا، وأقصى الطموح إننا ناخد القفا بسرعة وتزودوا عدد اللي بيضربوا علشان نلحق تتضرب وتعدي. هتدفع يعنى هتدفع".

إرني كتبت: "هو الوضع هيستمر كدة علي طول!!!!! ده كدة ومافيش مدارس ومعظم الناس بيشتغلوا من البيت!!!! حرام ده ميرضيش ربنا، لا لكارتة طريق السويس قبل المدن الجديدة".

أحمد محمد كتب: "45 دقيقة حتى تم عبور بوابات رسوم طريق السويس. صرفنا بنزين أكتر من الرسوم نفسها".

سهير غراب كتبت: "دي كارثة مش كارتة... لما نخرب طريق بجمال ووسع طريق السويس، بوابات تعمل خنقة وزحمة بالمنظر ده فده قرار مش مبرر، وأنا كساكنة في مدينتي ادفع علشان أخرج وارجع لبيتي ليه.. نفسي أفهم بجد".

نونا فاشون علقت: "معقوله الواحد يدفع وهو داخل وخارج من بيته؟ بصراحه حاجه تغيظ، لا لكارتة طريق السويس قبل المدن الجديدة".

بينما نشر محمد يوسف صورة لاشتراك سنوي للكارتة وعلق: "كارتة طريق السويس 1010 جنيه اشتراك سنوي، عشان تروح من القاهرة للقاهرة الجديدة".