تموين الأقصر تستقبل 11800 طن قمح من المزارعين

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، اليوم، أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح لشون وصوامع المحافظة، حتى اليوم بلغ 11800.067 طن بنسبة 34.7% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، وذلك بالسعر المحدد 700 جنيه للطن من قبل الوزارة.

وأضاف صلاح أن عملية التوريد بدأت من يوم الأربعاء 15 أبريل 2020، حسب الضوابط المقررة لذلك، حيث بلغت السعة التخزينية للمحافظة من القمح المحلي 34000 طن "شونة وبنكر اسنا ـ شونة وصومعة أرمنت" وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح بمحافظة الأقصر 41 ألف فدان.

وأوضح أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن وهى تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن، من السعة التخزينية للمحافظة.