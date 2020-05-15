مشروع زراعي دولي لتحقيق الأمن الغذائي في 30 قرية.. أبرز إنجازات "سيل"

تشارك وزارة الزراعة في تنفيذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل" والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي للفقراء في الريف، ودعم صغار المزارعين وزيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، فضلاً عن تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع، والتي تشمل 30 قرية في محافظات أسوان، بني سويف، المنيا، كفرالشيخ، ويعمل المشروع منذ عام 2015 في مصر، أما أهم إنجازاته فهي كالتالي.

أولا: نجح المشروع في علاج مشكلة تهالك التربة في منطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 6185 فدان أرض زراعية موطنة بعدد 2271 أسرة من المضارين، حيث تنحصر المساحة بين البحر المتوسط وبحيرة البرلس، مما جعلها تعانى من ارتفاع فى منسوب الماء الأرضى وملوحة التربة وتهالك تام فى فروع الرى، ما أدى إلى بوار الأرض وعدم نجاح الزراعة بها.

ثانيا: تمكن المشروع من تطهير جميع المصارف، وتدريب مجالس إدارة الجمعيات على كيفية إدارة الحفارات وتشغيلها، حيث انخفض مستوى الماء الأرضى من 50 سم من سطح الأرض إلى أكثر من 130سم، وأدى هذا إلى تحسين جودة التربة وتحسين الزراعات وزيادتها، كذلك تم علاج مشكلة تدهور المساقي، بإعادة تبطين مساحة 10500 متر أدت إلى تحسن كبير فى توصيل مياه الرى للنهايات وتقليل تسريب مياه الرى للمصارف، مما أدى الى زيادة المساحات المنزرعة كمًا ونوعًا.

ثالثا: نفذ المشروع عددا من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، تمثلت في: ترميم وتجهيز وتشغيل حضانة بقرية السيد البدوى، وفتح 6 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار 1 جمعية، وتنمية مجتمع وجمعية تنمية مجتمع نسائية، وإستخراج 75 بطاقة رقم قومى للسيدات بهذه المنطقة، فضلاً عن فتح وتجهيز مشغل نسائى للسيدات بهذه المنطقة لزيادة الدخل، كما تم تشغيل عدد 2 عيادة صحية بقرى إبراهيم الدسوقى والسيد البدوى، وتنفيذ عدد 15 قافلة طبية.

رابعا: شملت مناطق عمل المشروع أيضاً منطقتى وادى الصعايدة ووادى النقرة بمحافظة أسوان، حيث تتكونان من 12 قرية بها 7403 أسرة (خريجين ومنتفعين) بإجمالى مساحة 41158 فدان، وكانتا تعانيان من مشكلة عدم توافر مياه شرب نظيفة بالقرى و أيضًا مشكلة مياه الرى للزراعات فى 40% من المساحة المنزرعة.

خامسا: نجح المشروع في حل مشكلة مياه الري بمنطقة وادى الصعايدة، حيث تم تطوير محطات الرفع وتوسعة ترعة وادى الصعايدة، وتم تنفيذ 80% من الأعمال المطلوبة وجارى إستكمال الباقى، كما تم عمل مصرف قاطع لحل مشكلة إرتفاع مستوى الأرضى بقرية الإيمان وحل مشكلة 3000 فدان بهذه القرية، ذلك فضلاً عن الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية التي تم تنفيذها بها.

سادسا: ساهم المشروع ايضاً بذات المنطقة في تطوير الانشطة الزراعية والحيوانية، حيث تم فتح وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الشهامة، وتنفيذ 9 مدرسة حقلية للمزارعين، وتنفيذ وحدة هيدروبونيك (للتغلب على مشاكل التربة والمياه المالحة، كذلك تركيب وحدة أرصاد جوية، وتنفيذ أكثر من 10 حملات بيطرية ويوم رش وقائى، وتنفيذ 6 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائى لهم، وتنفيذ وحدة كمبوست، كذلك دعم سيدات قرية السماحة (تقديم منح عينية) ودعم الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية.

سابعا: في منطقة وادى النقرة، تم توصيل المياهة لري مساحة 3000 فدان، كانت تعانى من نقص شديد فى كميه مياه الرى وبعض الأفدنة لا تصل إليها مياه رى، كذلك تم عدد 2 حقل إرشادى ( رى طاقة شمسية ) بقرية الحكمة، بالإضافة الى عدد من الخدمات التعليمية والإجتماعية والصحية.

ثامنا: يعمل المشروع حالياً على علاج أزمة الري والصرف في منطقتى غرب الفشن وغرب سمالوط واللاتي تشملا 15 قرية بها عدد 9421 أسرة (خريجين ومنتفعين) بإجمالى مساحة 50601 فدان.

تاسعا: في ذات المنطقتين نفذ المشروع عدداً من الخدمات التعليمية والإجتماعية والصحية، تشمل: تجهيز 2 حضانة بقري الحرية والجهاد وتشغيلها، فتح عدد 8 فصول محو أمية لتعليم الكبار، إشهار عدد 1 جمعية تنمية مجتمع نسائية، استخراج عدد 25 بطاقة رقم قومى للسيدات بهذه المنطقة، فتح وتجهيز مشغل نسائى للسيدات بقرية الجهاد، فضلاً عن تجهيز عدد 2 عيادة صحية بقرى التوفيق والرخاء وتشغيلها، وتنفيذ 29 قافلة طبية، كما تم تنفيذ وتركيب 3 بوسترات مياه شرب لحل مشكلة مياه الشرب بقرى الجهاد والتوفيق والفدا والوفاء، وجارٍ الانتهاء من تركيب المحولات الكهربائية اللازمة لتشغيل هذه البوسترات، وإيصال مياه الشرب الصالحة لهذه المناطق.

عاشرا: شملت أنشطة المجال الزراعى والحيوانى التي تم تنفيذها: دعم وتأثيث 13 جمعية تعاونية زراعية، ترميم وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الحرية، تنفيذ 20 مدرسة حقلية للمزارعين، تنفيذ 3 وحدات هيدروبونيك (للتغلب على مشاكل التربة والمياه المالحة، تركيب وحدة أرصاد جوية، تنفيذ 6 وحدات بيوجاز،تنفيذ 15 حملة بيطرية ويوم رش وقائى، تنفيذ 8 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائى لهم، تنفيذ وحدة كمبوست).