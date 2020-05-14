"الصحة" تشدد على ضرورة عدم لمس الأنف والعين لتجنب الإصابة بـ كورونا

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه يجب تطهير اليدين بصفة مستمرة سواء بغسل الأيدي بالماء والصابون أو فركهما بالكحول للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد في فيديو بثته وزارة الصحة عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، ضرورة عدم لمس الأنف والفم والعين باليدين، مشيرا إلى أنه في حالة التعامل مع أي شخص مصاب بنزلات برد يجب ترك مسافة لا تقل عن مترين وكذلك ارتداء الكمامات.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أن ارتداء القفازات لا يغني عن غسل وتطهير الأيدي، ونصح أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة التنفس بالتواصل مع الخط الساخن 105.