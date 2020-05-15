أسعار كحك المجمعات بالإسكندرية.. البسكويت الفاخر بـ80 جنيها والشعبي 40

بأسعار تنافسية وأرخص من أسعار محال الحلويات، حاولت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، توفير كميات من كحك العيد لتكون في تناول جميع الأسر.

كعك العيد متوفر داخل المجمعات الاستهلاكية أصناف فاخرة بسكويت ماكينة بسعر 80 جنيها للكيلو وكعك عجوة بسعر 95 جنيها للكيلو وكعك ملبن بسعر 90 جنيها للكيلو وكعك عجمية بسعر 115 جنيها للكيلو مما تتوافر أنواع من البسكويت الشعبى يتراوح من 36 إلى 49 جنيها للكيلو.

فيما تتراوح أسعار كيلو الكحك في المحال الحلواني الشعبية في الإسكندرية ما بين 100 إلى 150 كيلو وفقا لنوع حشو الكحك فيما يصل البسكويت إلى 100 و160 وفقا لنوع.

وقال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية استعدت لاستقبال عيد الفطر من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، ترأس غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية لمتابعة الاستعدادات، كما تم طرح كعك العيد والبسكويت وبأسعار تنافسية وبجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق.

وشدد المحاسب محمد سعد وكيل الوزارة، على ضرورة متابعة الأسواق والأنشطة التموينية المختلفة وتوافر جميع السلع المواطنين والتحرك السريع نحو حل أى شكوى تواجه المواطنين.