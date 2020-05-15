"الخرباوي" عن مشهد اغتيال هشام بركات: تاريخ الإخوان مع الاغتيالات قديم

أعاد مشهد اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، في مسلسل "الاختيار" اليوم، إلى الأذهان الحادث الذي وقع في يونيو 2015.

وأكد ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان لهم تاريخ مع الاغتيالات، مشيرًا إلى أن حادث اغتيال النائب العام لم يكن الأول، فأول عملية اغتيال قاموا بها كانت في يناير 1944 عندما اغتالوا أحمد ماهر، رئيس وزراء مصر، ثم في شهر مارس عام 1948، عندما اغتالوا المستشار أحمد الخازندار، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وفي ديسمبر عام 1948، اغتالوا محمود فهمي النقراشي، وفي أكتوبر عام 1954، حاولوا اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر.

وأوضح "الخرباوي" أن تاريخ الإخوان مع الاغتيالات قديم، وكانوا يستخدمون وقتها الطبنجات والسلاح الآلي، وكل عملية من هذه تم اغتيال الشخصية المستهدفة بـ7 رصاصات، لافتًا إلى أنه ليس لديه تفسير عن هذا العدد.

وأوضح" الخرباوي" لـ"الوطن"، أن الإخوان استخدموا قديمًا القنابل المفخخة فقط في استهداف محلات وسط البلد في الفترة من 1946 حتى عام 1948، وتفجير سينما مترو، وسينما ريفولي، وتفجير حارة اليهود، وحاولوا من خلال قنبلة مفخخة، أن يفجروا محكمة "ناصر" في يناير 1949، لكنهم فشلوا حيث انفجرت القنبلة في شارع جانبي، بعدما أخذتها الشرطة في شارع جانبي، وأصابت بعض المارة.