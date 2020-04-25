خالد أبو بكر يروى تفاصيل كواليس لقائه هشام بركات قبل استشهاده

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن سعادته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، على كوبري شارع الطيران، مؤكدًا أن مصر لا تسنى أبناءها أبدًا.

وكشف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، تفاصيل لقائه مع الشهيد المستشار هشام بركات من قبل، قائلًا :"التقيته مرتين إحداهما في مكتبة بحضور عدد من المحامين العموم، وتناقشنا في أحد الأمور، وتعجبت من رد فعله وبساطته، واستمر اللقاء في مكتبه لأكثر من ساعة".

وأضاف: "اللقاء الثاني كان في باريس حيث كان يزور قصر العدل للقاء النائب العام الفرنسي.. وجمعنا لقاء في أحد الفنادق وكان قانوني دسم بحضور محامين عموم".

وأكلم: "اتمشينا مع بعض خارج الفندق، وقال لي النيابة العامة مستقلة وهتفضل مستقلة.. إنني أحارب ناس كثيرة إرهابيين ومجرمين.. وهفضل أحاربهم لأني مقتنع باستقلال وعدل القضاء.. وقال لي إنه اجتهد كثير في بناء مقر النيابة العامة.. كان حقًا له أن يطلق رئيس الدولة كوبري الشهيد هشام بركات".