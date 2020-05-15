ضبط وإعدام 405 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة شرم الشيخ

شنت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة والسكان في جنوب سيناء، اليوم حملة صحية، على المنشآت الغذائية، وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ومتابعة النظافة العامة، والنظافة الشخصية لكافة العاملين، والتأكيد الإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة على ضبط 405 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 115 لتر من المشروبات الغير صالحة، والمخالفة للمواصفات القياسية المسموح بها.

كما جرى تحرير 10 محاضر، بينهم 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و 4 محاضر نقص فى اشتراطات النظافة العامة، وتحرير مذكرة غلق لمنشأة بها خطر داهم يهدد الصحة العامة .

وجرى العرض على النيابة العامة بشرم الشيخ لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المحاضر .