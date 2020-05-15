"المركزي": الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمة "كورونا"

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بروز" بشأن توقعاته المستقبلية للاقتصاد المصري والائتماني جاء جيدا في ظل اجتياح فيروس كورونا لدول العالم: "شهادة نجاح وثقة دولية ناتجه عن تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي كامل".

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة أنتجت تصنيفا جديدا لها شمل ما يقرب من 90 دولة في مارس الماضي، وقامت على إثر ذلك التقييم بتخفيض أكثر من نصف الدول، موضحا أن نجاح مصر في الثبات بتلك التصنيفات يعود إلى أن الحكومة عملت بطريقة استباقية فور ظهور فيروس كورونا، ما أهلها على امتصاص العديد من الصدمات.

وأكد أن هناك الكثير من المبادرات مثل المبادرة التي تمت للقطاع الصناعي والزراعي والمقاولات، ومبادرة تمويل الشركات السياحية لإحلال وتجديد الفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة المتعثرين للقطاعات سواء للأشخاص الاعتبارية أو العادية، ومبادرة الـ5% للمنشأت الصغيرة: "عملنا تخفيض سعر الفائدة لـ3%، ومبادرة أي سكور وفيها شيلنا كل الناس من القوائم السوداء بالبنك المركزي".