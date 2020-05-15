"المركزي": معدل التضخم سيصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الجاري

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن لجنة السياسة النقدية تجتمع بشكل دوري كل 6 أسابيع وفيها يتم عرض كافة التقارير التفصيلية عن العوامل المؤثرة على معدلات التضخم، بخلاف تقديم تقارير مستقبلية وتوقعات لمعدلات التضخم الرئيسي أو الأساسي، وهو ما عرض بالأمس.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ووصولا للربع الأخير من العام الجاري ستصل معدلات التضخم لـ9%: "كل التوقعات ماشية وفق التوقعات المستقبلية، وده اللي دفع اللجنة أنها متعملش أي تحريك في سعر الإقراض أو الخصم"، موضحا أن جائحة كورونا تسببت في صدمة كبرى للاقتصاد العالمي ما أثر على معدلات النمو والتوقعات خلال الفترات المقبلة.

وأكد أن هناك تخفيضات كبرى للتصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لعدد من الدول بناء على الصدمة الاقتصادية التي وقعت في إطار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية لتقرير مؤسسة "موديز" للاقتصاد المصري بكونه مستقر مستقبلا يعد شهادة نجاح وثقة دولية ناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي كاملا، ويعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات: "ده بينعكس على علاقتنا مع المؤسسات الدولية".