"المركزي": تعليماتنا للبنوك واضحة لا مصروفات نظير تأخر العميل في سداد القروض

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن هناك تعليمات لجميع البنوك بعدم استلام أية مصروفات أو عمولات إضافية نظير تأخر العميل في تسديد القروض.

وقال نجم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن البنك المركزي يتواصل مع جميع البنوك، ويتسلم شكاوى العملاء ويراجعها ويوجه البنوك بالمشكلة، "عندنا قسم بيستلم الشكاوى من العملاء وبيتم دراستها والتوجيه لو فيه أي بنك منفذش التعليمات".

وأشار إلى أن البنك أطلق العديد من المبادرات من بينها مبادرة "أي سكور"، والتي بمقتضاها تم حذف جميع العملاء من القوائم السوداء بالبنك المركزي.

وواصل "قبيل الإعلان عن مبادرة بعينها يتم إقامة منظومة كاملة لتوجيه تلك المبادرات لقطاعات بعينها".

وأشار "التمويل السريع من صندوق النقد الدولي حصلت عليه مصر بمبلغ 2.8 مليار دولار، وهناك قرض أخر يتم التفاوض عليه مع الحكومة ولم يحدد قيمته حتى الآن".