"الفن للخير" تغلق أبوابها بـ100 مشاركة.. ومناشدة رجال الأعمال شراء اللوحات

بعد 20 يوما من انطلاقها أغلقت مبادرة "الفن للخير" باب استلام الأعمال الفنية المشاركة في واحدة من المبادرات المضيئة التي تبرز اصطفاف أبناء الوطن فى مواجهة التحديات.

المبادرة شارك فيها أكثر من 100 فنان بلوحاتهم وأعمالهم الفنية التي تذهب قيمتها لصالح صندوق تحيا مصر وتخصص لمواجهة كورونا وتحديدا لمستشفيات العزل.

وأطلق مبادرة "الفن للخير" التشكيلي والمخرج السينمائي وحيد مخيمر على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وتبنتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

يفتح باب المزاد الخيري لبيع اللوحات مطلع الأسبوع المقبل ولمدة عشرة أيام حيث يتم البيع بنظام المزايدة عبر شبكة الإنترنت، ويتم تقسيم اللوحات تبعا لمقاستها وبيع كل منها في مدة محددة.

المبادرة اتخذت الأبيض والأسود تيمة لها في كل اللوحات، وناشد مخيمر رجال الأعمال والمتخصصين بدعم المبادرة وشراء اللوحات لمواجهة الفيرس القاتل.