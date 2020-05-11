"الفن للخير": 100 فنان أبدوا رغبتهم في دعم "تحيا مصر" بعائد أعمالهم

قال المخرج وحيد مخيمر، صاحب مبادرة "الفن للخير" التشكيلية لدعم صندوق "تحيا مصر"، إنه قد تواصل مع أصدقائه الفنانيين ليتبرع كل منهم بجزء من أعماله وحصد تلك الأموال لصالح صندوق تحيا مصر للقضاء على فيروس كورونا: "خلال 5 أيام لقيت 50 فنانا عايزين يشاركوا في معرض، ووصلنا دلوقتي لـ100 فنان".

وأضاف "مخيمر"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المبادرة بدأت عبر صفحات الفنانين على مواقع السوشيال ميديا: "جمعت قائمة الفنانيين اللي أبدوا الرغبة في التبرع وقدمتها لوزيرة الثقافة"، موضحا أن قطاع الفنون التشكيلية قد تولى متابعة الفنانيين ونشر الأعمال عبر صفحة المبادرة مع بحث سبل تسويق تلك المنتجات: "الفلوس هتروح للمستشفيات الحكومية".

وأكد أن الفنانيين تبرعوا بأعمالهم بالكامل دون أجر وهو ما سيؤدي بمشتري تلك الأعمال إلى إنشاء ثروة جراء اقتناء تلك اللوحات، مشيرا إلى أن أحد المشاركين في المبادرة تبدأ مزادات أعمالهم على مبلغ 20 ألف جنيه.