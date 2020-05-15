مصدر مقرب من نخنوخ: قرر إقامة حفل زفافه يوم الخميس لتعم البركة عليه

كشف مصدر مقرب من صبري نخنوخ عن السبب وراء مفاجأته للجميع بزواجه وأن أغلب أصدقائه علموا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن غالبية الأقباط يفضلون الزواج يوم الأحد، كما يفضل المسلمون الزواج يوم الخميس، لكن "نخنوخ" قرر عقد قرانه يوم 14 مايو 2020 والذي يوافق يوم خميس عقب رؤيته الدعوة التي وجهتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كافة البشر على مستوى العالم للصلاة والدعاء والصوم في هذا اليوم من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية.

وأضاف المصدر أن "نخنوخ" أراد بذلك حصول البركة في زواجه، فضلا عن أنه يوم تاريخي سوف يتذكره جميع البشر حيث توحدوا فيه جميعا بمختلف دياناتهم ومعتقداتهم للدعاء والصلاة والصوم كلا بطريقته.