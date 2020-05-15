التصدي لأعمال بناء مخالف خلال حملة ليلية بكفر الدوار

تمكنت مساء أمس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، من إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق المدينة، وذلك خلال حملة ليلية لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات.

وأوقف قسم الإشغالات بالوحدة، بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، أعمال بناء مخالف بمنطقة الوكيل وإزالة مباني بالطوب الأبيض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد "مرزوق" على استمرار الحملات الموسعة بنطاقي المركز والمدينة، للتصدي بكل حزم لكافة محاولات استغلال المرحلة الحرجة التي يعيشها الوطن في القيام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم القيام بالإزالة الكاملة لأي مبنى مخالف مع التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في الأعمال، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة حيال المخالفين.