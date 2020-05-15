تفاصيل فرض محافظة المنوفية ارتداء الكمامة على الموظفين والمواطنين

بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في محافظة المنوفية، ظهرت الكثير من الدعوات التي تطالب بفرض ارتداء الكمامة على المواطنين في المصالح الحكومية وأماكن التجمعات لمنع انتشار الفيروس في المحافظة بشكل أكبر من الوضع الحالي.

محافظة المنوفية أكدت في بيان لها، أنه "في إطار حرصها على صحة وسلامة أبنائها في ظل الظروف الراهنة واتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، توجه بارتداء كل العاملين بالجهاز الحكومي للدولة والمواطنين الكمامات شرط تقديم الخدمات بالمصالح الحكومية وذلك حرصا منا على مصلحة المواطنين واتباع إجراءات الحماية حفاظا على سلامتهم، وكذا إصدار تعليمات لكل مصلحة حكومية بإلزام الزائرين بارتداء الكمامة شرط تقديم الخدمة وذلك حرصا منا على الصحة العامة للمواطنين" .

كما شددت المحافظة على توجيه مشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وكذا إلزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس وسيتم المتابعة الدورية من خلال لجان التفتيش للتأكد من صحة تنفيذ الإجراءات وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال عدم تنفيذها.

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وجَّه جميع القيادات التنفيذية بضرورة ارتداء الكمامات وعدم إقامة أي أسواق أو تجمعات والتزام الجميع بالمنازل خل الفترة المقبلة لأنها تمثل مرحلة الذروة في انتشار الفيروس.

كما أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارا رقم 776 لسنة 2020 والخاص بتشكيل لجنة لحصر كل المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار نقل العدوى بين العاملين بالمشروعات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وتضمن القرار المرور بصفة دورية على تلك المشروعات للتأكد من قيام الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية القانونية المقررة حيال الشركات المخالفة لذلك وخصم نسبة 1% من إجمالى التعاقدات مع هذه الشركات حيال مخالفة التعليمات وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.