محافظة المنوفية: ارتداء الكمامة شرط تقديم الخدمة للمواطنين بالمصالح الحكومية

وجهت محافظة المنوفية، في بيان لها، بارتداء كافة العاملين بالجهاز الحكومي للدولة والمواطنين الكمامات شرط تقديم كافة الخدمات بالمصالح الحكومية وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وإتباع إجراءات الحماية حفاظا على سلامتهم.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة المنوفية علي صحة وسلامة أبنائها في ظل الظروف الراهنة واتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وألزمت المحافظة مشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك اي سيارة من اي موقف الا بعد تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وكذا الزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس وسيتم المتابعة الدورية من خلال لجان التفتيش للتأكد من صحة تنفيذ الاجراءات وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية حيال عدم تنفيذها.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجميع بضرورة ارتداء الكمامات وعدم إقامة أية أسواق أو تجمعات والتزام الجميع بالمنازل خل الفترة القادمة لأنها تمثل مرحلة الذروة في انتشار الفيروس.