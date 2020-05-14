محافظ المنوفية: لجنة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمشروعات

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم 776 لسنة 2020 والخاص بتشكيل لجنة لحصر كافة المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار نقل العدوى بين العاملين بالمشروعات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما تضمن القرار المرور بصفة دورية على تلك المشروعات للتأكد من قيام الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية القانونية المقررة حيال الشركات المخالفة لذلك وخصم نسبة 1% من إجمالى التعاقدات مع هذه الشركات حيال مخالفة التعليمات وذلك في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة مدير المشروعات بمديرية الإسكان والمرافق رئيساً مفوضاً للجنة وعضوية كل من مدير التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ومدير إدارات السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والقوى العاملة ومراقب عام لسلامة الصحة المهنية بمديرية الصحة وباحث بالإدارة العامة العامة للتفتيش والمتابعة وباحث بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية بابل.

وأكد محافظ المنوفية أن القرار يأتى تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء للمرور على المشروعات التابعة للمحافظة للتأكد من الإلتزام بتوفير أقصى درجات الحماية وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.