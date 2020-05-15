خصم 10 أيام لمدير مدرسة بدمنهور خالف قرارات تسليم المشروعات البحثية

قرر الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، مجازاة مدير مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية لغات بخصم عشرة أيام من راتبه، لمخالفته القرارات الوزارية والأوامر الإدارية الخاصة بتسليم المشروعات البحثية للطلبة.

وكان مدير المدرسة، نشر بيان على منصة تسليم الأبحاث edmodo وكذلك موقع التواصل الاجتماعى الخاص بالمدرسة الآتى: "على جميع طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية الذين تم رفع أبحاثهم إليكترونياً على منصة edmodo الحضور إلى المدرسة وإحضار نسخة ورقية من أبحاثهم كنسخة احتياطية بداخل ظرف يكتب عليه من الخارج الاسم والكود "الأكواد إذا كن البحث جماعي" ويكتب أيضاً نوع البحث "فردى/جماعي" وذلك للضرورة مع العلم أنه قد تم مد فترة استلام الأبحاث إلى يوم الإثنين الموافق 18/5/2020.

وتبين من خلال التحقيقات التى أجريت حول الواقعة وهو ما شهد به مدير المدرسة من صحة الإتهام المنسوب إليه واعترافة بالواقعة، وحيث إنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات أو إعطاء أي تعليمات من قبل مديرى المدارس بالمخالفة للقرارات الوزارة والتعليمات المتضمنة للعمل، وحيث إن ما أقدم عليه مدير المدرسة يعد مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء 719 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والإجازات الاستثنائية لمكافحة فيروس كرونا المستجد، ما يعد أمراً غاية في الخطورة حيث أدى إلى وجود تجمعات بالمدرسة على نحو يخل بالإجراءات الاحترازية المتخذه لمقاومة فيروس كرونا المستجد.

وكذلك مخالفة القرار الوزارى 2202 والقرار الوزارى 2203 والأمر الإداري 35 بشأن تعليمات تسليم المشروعات البحثية للطلاب.