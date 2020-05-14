توافد الطلاب لتسليم المشروعات البحثية بجنوب سيناء

واصل طلاب المدارس بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، التوافد على مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية لليوم السادس على التوالي، لتسليم المشروعات البحثية الخاصة به، وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة بارتداء الكمامات.

وقال سليمان الرفاعي مدير إدارة كاترين التعليمية، إنه يجرى إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تطبيق التباعد والتعقيم باستمرار، للحفاظ على سلامة المعلمين والطلاب.

وأكد أنه جرى تشكيل لجان بكل مدرسة لاستلام المشروعات البحثية، وعمل قائمة بأسماء الطلاب الذين قاموا بتسليم المشروع، لتسهيل عملية حصر الطلاب الذين تخلفوا.

وأضاف أنه ستقوم اللجان بالتواصل مع الطلاب المتخلفين عن تقديم المشروعات، وإخطارهم بسرعة تقديمة خاصة أن وزير التربية والتعليم أعطى الطلاب فترة استثنائية حتر يوم الاثنين الموافق 18 مايو الجاري.