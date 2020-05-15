المراغي يشكر رئيس الوزراء بعد إدراج السائقين ضمن المتضررين من كورونا

وجَّه النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للنقل البري، الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمطلب النقابة العامة للنقل البري بإدراج السائقين ضمن الفئات المتضررة من جائحة كورونا وأحقيتهم في صرف منحة مالية نتيجة تضررهم من الإجراءات الاحترازية والاستثنائية.

كما تقدم النائب جبالي المراغي بالشكر إلى كل من وزيرتي التخطيط والتضامن الاجتماعي وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 الخاصة بإعانة المتضريين نتيجة وباء كورونا، لاستجابتهم ومتابعتهم المستمرة للأحداث الاستثنائية والعمل على تخفيف الأضرار الناتجة على العاملين نتيجة فيروس كورونا.

وتقدم النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للنقل البري، بعدة خطابات بتاريخ 5 أبريل الماضي، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكل من وزيرتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، مطالبا فيها بإدراج السائقين ضمن الفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وصرف منحة لهم نتيجة هذه الأزمة العالمية، ولا سيما أن قطاع النقل البري هو الفئة الأولى من المتضررين من هذا الوباء، نظرا لكون سائقي قطاع النقل البري الحر، دخلهم مرتبطا بعملهم اليومي والاستمرار فيه.

وطالب رئيس النقابة، في خطابه الموجه لرئيس الوزراء، بالموافقة على تسجيل بيانات السائقين ضمن المتضررين من الأزمة، إعمالا للقرار رقم 776 وتخصيص الصندوق رقم 2030 على أن تقوم النقابة العامة للنقل البري بتحرير شيك بمبلغ 5 ملايين جنيه للصرف منه على المتضررين من السائقين بقطاع النقل البري الحر.