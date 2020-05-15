رحاب الجمل: عبير "مش مؤدبة".. واتهددت واتشتمت من الناس بسببها

علقت الفنانة رحاب الجمل، على شخصية "عبير"، التي جسدتها في مسلسل "البرنس"، من بطولة الفنان محمد رمضان.

وقالت الجمل، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامية خلود زهران: "هي شخصية شريرة، مجنونة، متخلفة، مستفزة، ومش مؤدبة خالص".

وأضافت: "سعيدة إني قدرت أوصل للناس الشخصية بتفاصيلها ونفسيتها ومشيتها وقعدتها، بس رد فعل الجمهور حلو بس يخوف، قدرا عبير لدرجة إنهم مش قادرين يفصلوها عني، حصل توحد، ردود الأفعال الأول كانت بتضحكني بس بعد كده خفت، لأني كنت براهن على وعي الناس، وبقى عندنا نقاد بيفهموا في تفاصيل ودراما، لكن في ناس زعلانة مني بجد".

وتابعت بأن الانتقادات تتطور بشكل حاد ومفزع وسباب، مشيرة إلى أنها تشعر بالخوف: "طول الوقت بقى في شكل عنيف في ردود الفعل".