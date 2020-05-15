رحاب الجمل تكشف سر جروب مسلسل البرنس على "واتس آب"

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن الفنان يجب أن يواجه غضب الجمهور وردود أفعالهم القاسية على أداء الأدوار الصعبة والمستفزة، على غرار دورها في مسلسل البرنس، والتواصل معهم وتوعيتهم.

وأكد "الجمل"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "اكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامية خلود زهران: "النار مش بتنطفي بالنار لكن بتنطفي بالمياه، بالكلمة الحلوة، بعدها بنبقى أصحاب، وأغلب منتقدي الشخصية بقوا أصحابي".

وتابعت، أن بعض الصحفيين انتقدوا المبالغة في ردود الفعل على دورها في المسلسل، مشيرةً إلى أن أبطال المسلسل دشنوا مجموعة (جروب) على تطبيق "واتس آب" باسم "البرنس"، لتبادل المزاح فيما بينهم بسبب رد فعل الجمهور: "بنقول اختفي واستخبى، بس فرحانين، حتى لو الجمهور صدقنا وزعل شوية، ده شيء حلو ويسعدنا".