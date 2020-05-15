استمرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمع في الجمعة الرابعة في رمضان

تشهد الجمعة الرابعة في شهر رمضان المعظم، استمرار غياب الصلاة في المساجد في ظل قرارات وزارة الأوقاف بتعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد، تجنبا لخطورة التجمعات باعتبارها أحد وسائل تفشي وباء كورونا.

وستستمر المساجد في الغلق، فيما يؤدي المسلمون الجمعة، ظهرًا في المنازل، فيما يرفع آذان النوازل للجمعة والذي يتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" على نحو ما تم في الجمع الثلاثة الماضية.

وأكدت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة، هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك.

وشددت الوزارة، علي ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، كذلك الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسان، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

وحذرت الوزارة من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، موضحة أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.