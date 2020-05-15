غدا.. تسيير آخر 3 رحلات لنقل المصريين المخالفين للإقامة في الكويت

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا اليوم، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم أشار فيه إلى أن السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت، صرح بانتهاء عملية المغادرة للمصريين مخالفي الإقامة، غدا، بتسيير آخر 3 رحلات، وبالتالي يصل العدد الإجمالي إلى 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم.

وأشار السفير القوني إلى أن عملية الأجلاء التي بدأت في 5 مايو الجاري، برحلتين على متنهما 600 راكب ثم بـ3 رحلات يومية حتى يوم غد بمعدل 490 مصريا يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا.

وأشاد القوني بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية؛ لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس.

ونوّه بالتعاون الذي تلقاه السفارة من المسؤولين فى وزارتي الخارجية والداخلية فى الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين، متابعا بأنه في اطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج سيجرى تسيير رحلة استثنائية للمصريين العالقين في الكويت، وعلى متنها 150 مصريا إلى مطار مرسى علم.