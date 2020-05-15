عاجل.. 1800 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم، تسجيل الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي ما يقرب من 1800 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 1754 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً بالعالم جراء الفيروس بـ 85813 وفاة.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد على 300 ألف شخص في العالم، أكثر من 80 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك منذ ظهوره في ديسمبر في الصين.

ويرى خبراء أوروبيون، أن لقاحاً ضد الفيروس قد يكون جاهزاً خلال سنة في سيناريو يقدّمونه على أنه متفائل، فيما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً الصين بعدم كشف كل المعلومات بشأن انتشار الوباء.