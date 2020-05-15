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محمود مسلم

عاجل.. 1800 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

كتب:

وكالات
10:53 ص | الجمعة 15 مايو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

 أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم، تسجيل الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي ما يقرب من 1800 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 1754 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.

 والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً بالعالم جراء الفيروس بـ 85813 وفاة.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد على 300 ألف شخص في العالم، أكثر من 80 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك منذ ظهوره في ديسمبر في الصين.

ويرى خبراء أوروبيون، أن لقاحاً ضد الفيروس قد يكون جاهزاً خلال سنة في سيناريو يقدّمونه على أنه متفائل، فيما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً الصين بعدم كشف كل المعلومات بشأن انتشار الوباء.